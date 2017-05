Emmen: wel subsidie, maar geen vergunning...

Het geld van de gemeente Emmen is al maanden binnen, maar de muziekkoepel die van dat geld in hartje Barger-Oosterveld gebouwd moet worden, die mag er van diezelfde gemeente niet komen.Dat betoogde Jenneke Ensink van LEF! maandagavond in de raadscommissie. De gemeente weigert namelijk een bouwvergunning af te geven voor de koepel die in de vorm van een hooimijt moet verrijzen - de goedkeuring van de ambtelijke centrumontwerpster ten spijt. Wethouder René van der Weide bekijkt de zaak, beloofde hij in de raadscommissie..