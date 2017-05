09-05-2017 16:13:16

Jammer dat het bij dit soort filmjes altijd over 'gediscrimineerde' moslims gaat. Net als bij de burka op het strand wordt er niet gekeken wat er gebeurt als een nederlandse vrouw een islamitische winkel in gaat, en daar als vuil behandeld wordt. Of hoe een vrouw die topless zont of met minikini wordt behandeld.Positief is wel dat de kaaskoppen zich niet gek laten maken...