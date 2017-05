Jongen krijgt VIP-behandeling op school

Het is een jaarlijks terugkerend evenement op de Britt David Magnet Academy in Colombus, Georgia : als je in een schooljaar maar liefst een miljoen woorden leest, krijg je een echte VIP-behandeling op school.In een stijlvolle outfit worden de kinderen in een limousine naar school gebracht en delen ze handtekeningen uit aan de verzamelde ouders. Dit jaar gaat een van de 'miljonairskinderen' viraal, omdat hij ook zijn attitude en outfit volledig heeft aangepast aan zijn miljonairsstatus. De oom van het jongetje is dan ook erg trots op zijn neefje en laat de wereld meegenieten van de geweldige foto's.De kinderen verdienen een echte VIP-behandeling, want een miljoen woorden lezen is echt indrukwekkend! De zeven Harry Potter-boeken samen tellen 'maar' 1.084.170 woorden.Om er zeker van te zijn dat de kinderen echt wel zoveel boeken (en dus woorden) lezen, krijgen ze een overhoring na elk boek dat ze hebben uitgelezen. Die VIP-behandeling moet je dus cht verdienen.