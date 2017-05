Rennen, springen en rollen: 100 kamelen weer de wei in

Spektakel in Berlicum. Honderd kamelen mochten donderdagmorgen eindelijk weer de wei in. Het werd rennen, springen en rollen door het verse gras.



De dieren van Kamelenmelkerij Smits moesten een paar dagen langer wachten dan gepland. Vanwege het slechte weer de afgelopen dagen werden de kamelen nog even binnen gehouden.

