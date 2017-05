Nepalese overgrootvader sterft voor hij Mount Everest-titel kan heroveren

Een 85-jarige Nepalees die een poging deed zijn titel van oudste Mount Everest-klimmer ter wereld te heroveren, is zaterdag vlak voor de klim in het basiskamp overleden.Bahadur Sherchan, die zes achterkleinkinderen had, zou zondag aan de klim beginnen. Waaraan hij is overleden, is nog niet duidelijk.Sherchan, een vroegere Gurkha-soldaat die diende in het Britse leger, beklom de hoogste berg ter wereld voor het eerst in 2008, toen hij 76 was. Toen werd hij tot de oudste Everest-bedwinger ooit uitgeroepen. In 2013 moest hij de titel afstaan aan een 80-jarige Japanner, die de bijna 8850 meter hoge top wist te halen. Daarna had de Nepalees nog maar één levensdoel, de titel heroveren.Sherchan trainde de laatste jaren onder meer door trappen te lopen met een zware rugzak. Hij was geboren in de bergen en had nooit last van hoogteziekte of gebrek aan zuurstof. De afgelopen jaren deed hij pogingen de top weer te halen, maar toen ging de titel aan zijn neus voorbij door administratieve fouten en vorig jaar door een aardbeving bij het basiskamp.De Nieuw-Zeelander Sir Edmund Hillary en zijn Nepalese sherpa Tenzing Norgay waren in 1953 de eersten die de Mount Everest bedwongen. Sindsdien proberen duizenden mensen dat elk jaar ook te doen. Het is meer dan 4000 mensen gelukt de top te bereiken.