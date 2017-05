Ruzie in Reusel: Zelfs de overledenen mijden de kerk

Normaal is er weinig aan de hand in Reusel, een Brabants dorp op een half uurtje rijden van Eindhoven en een steenworp afstand van België, maar nu rommelt het er.



Er liggen petities klaar en een stapel formulieren om de kerkmachtiging in te trekken. Aanleiding voor de onrust de pastoor. Hij is rechtlijnig, lichtgeraakt, koppig en deinst er niet voor terug kerkgangers te kwetsen. Hij moet weg, zegt Frank Rovers.



Hij organiseert vandaag een stille tocht in protest om de pastoor weg te krijgen: "Het is te gek", zegt Rovers. "Alle koren zijn weg, 35 vrijwilligers zijn weg, zelfs de overledenen mijden de kerk. Begrafenissen worden gehouden in het café om de hoek."



Als zes jaar leidt pastoor Van Roosmalen de parochie Sint Clemens in Reusel-De Mierde. Daarvoor was hij de baas in Waalwijk, waar kerkgangers in 2006 al om zijn vertrek riepen. In Reusel komt de pastoor opnieuw in de problemen.



Zo 'gijzelde' hij ooit een mariabeeld van een verzorgingshuis en maakt hij ruzie met het koor en de koster. "Er zijn de afgelopen tijd 30 mensen overleden in Reusel. De pastoor heeft zegge en schrijve 3 diensten gedaan", zegt Koster. "Ze mijden de kerk, omdat ze niets met die man te maken willen hebben."



Voor Koster is de strijd persoonlijk. Toen zijn schoonmoeder overleed, wilde ze graag samen met haar eerder overleden man gecremeerd worden. Die moest daarvoor worden opgegraven. "Alles was gecheckt en gedubbelcheckt," zegt Koster, die er een speciaal bedrijf voor had ingeschakeld.



"De pastoor wist ervan, maar toen de mannen 's ochtends vroeg begonnen, stormde hij de begraafplaats op", vertelt Koster. "Daar lusten de honden geen brood van, zoals hij tekeer ging. Hij heeft ze compleet geschoffeerd", zegt Koster.



Koster mailt boos met het bisdom in Den Bosch. De bisschop belt persoonlijk terug, maar van een vertrek van de pastoor komt het niet.



Zelf komt Koster niet in de kerk: "Mensen vragen dan waarom ik dit doe, maar ik kan hier twaalfduizend mensen mee helpen. Daarom doe ik het."



Op de vrijdagavond dat verslaggever Paul Sanders in Reusel is, zitten er zo'n dertien mensen in de kerk. Deze kerkgangers herkennen zich niet in de ophef: "Er zullen best dingen zijn voorgevallen, maar daar hebben wij geen weet van", zegt een van hen. "Ik kom hier niet voor de pastoor, ik kom voor mijn geloof. Het maakt mij niet uit wie er op de kansel staat. Anderen blijven weg, omdat hij pastoor is, maar ik niet."



Het bisdom en de pastoor, willen niet reageren op de stille tocht.

Reacties

08-05-2017 13:21:22 allone

Stamgast



WMRindex: 27.487

OTindex: 57.389



Deze pastoor is 65, misschien tijd om met pensioen te gaan?

Maar ja, waar vind je een nieuwe pastoor? Eentje uit Polen halen? 5000 euro losgeld voor een gegijzeld mariabeeldDeze pastoor is 65, misschien tijd om met pensioen te gaan?Maar ja, waar vind je een nieuwe pastoor? Eentje uit Polen halen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: