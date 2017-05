Orang-oetan na twee jaar bevrijd uit houten kist

De eigenaar van het aapje had hem gevonden in een kartonnen doos en nam hem mee naar huis. Omdat hij bang was voor geluidsoverlast sloot hij de aap op in een krappe kist. Na twee jaar heeft hij het beestje overgedragen aan de Indonesische dierenbescherming. Zij zorgen nu voor Kotan en bereiden hem voor op terugkeer in de natuur.

