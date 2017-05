EU vraagt China om hulp: stop productie gevaarlijke rubberboten

De Europese Commissie heeft aan China gevraagd om de productie en handel van opblaasbare rubberboten aan banden te leggen. Veel asielzoekers die vanuit Afrika naar Europa komen, maken de overtocht in zulke boten die in fabrieken in China zijn geproduceerd.EU-commissaris Avramopoulos heeft in Peking om hulp gevraagd aan de Chinese autoriteiten. "Ik heb om steun gevraagd om dit soort handel te ontmantelen, want de spullen dienen het algemeen belang niet. Het is een heel gevaarlijk product in de handen van meedogenloze mensensmokkelaars."Twee derde van alle asielzoekers die de oversteek maken, steekt met een rubberboot de Middellandse Zee over. Veel van die bootjes komen uit China en zijn via internetsites voor een paar honderd euro te koop. Op internethandelbedrijf Alibaba worden de rubberboten zelfs aangeboden als 'refugee boats'. Een van de advertenties laat zien dat er zo'n 30 tot 60 mensen in vervoerd kunnen worden.Uit cijfers die een krant uit Malta eerder opvroeg blijkt dat tussen 2012 en 2016 meer dan vijfduizend rubberboten zijn ge´mporteerd uit China. Gemiddeld kostten ze ongeveer 250 euro.