Politie haalt fietser van A9, was op weg naar Finland

Het is een vreemd gezicht: tijdens de drukke ochtendspits op de A9 fietste vanmorgen een man op de vluchtstrook. De man was bepakt en bezakt op weg naar Finland.De politie heeft de man bij het knooppunt Diemen van de weg gehaald. "Toch maar even aangegeven dat de snelweg wel de snelste weg is, maar niet op de fiets", twittert de politie.