Cel- en taakstraf voor horrorclowns

"Dat is geen grap meer", oordeelde een Duitse rechter over twee jonge vrouwen die in september als horrorclowns langs een aantal huizen waren gegaan. Hij legde één van hen zelfs een celstraf op voor het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel.De vrouwen van 18 en 20 klopten op een nacht in september aan bij meerdere huizen in de regio Würzburg. Een vrouw die de deur opendeed, kreeg daarbij de schrik van haar leven: in haar voortuin sprongen twee gillende clowns rond met angstaanjagende maskers, terwijl een derde het optreden filmde.De vrouw lijdt sindsdien aan slaapstoornissen, paniekaanvallen en prikkelbaarheid. Volgens haar man heeft dat nog elke dag invloed op het hele gezin.De rechter zag de lol van de nachtelijke clownsact niet in en achtte de vrouwen schuldig aan een serieus vergrijp: het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Ze moeten een paar honderd euro smartengeld betalen. De oudste moet daarnaast een week de cel in, ook omdat ze al eerder veroordeeld was. De jongste krijgt een taakstraf van 80 uur. De derde verdachte moet apart voor de rechter verschijnen.De rechter zei zich zelfs voor te kunnen stellen dat iemand zich door de 'grap' van de dames letterlijk was doodgeschrokken. "Het is zeer wel mogelijk dat mensen op leeftijd een hartinfarct krijgen na heel erg te zijn geschrokken. Dit is geen grap meer." Over de daders zei hij: "Ze zijn weliswaar meerderjarig, maar volwassen worden moeten ze nog leren."