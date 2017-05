Is het binnenkort afgelopen met de gratis handbagage?

Uitpuilende bagagevakken leiden tot ergernis tussen reizigers en personeel en tot vertraging bij het boarden. Passagiers nemen zo veel handbagage mee dat het niet langer (gratis) kan, stelt een expert.



Luchtvaartmaatschappij United Airlines kondigde onlangs al de invoering van een toeslag aan. Alleen het tasje dat je onder je stoel kunt schuiven, reist nog gratis mee. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft verwacht dat andere maatschappijen zullen volgen, want boven de passagiersstoelen is véél te weinig ruimte. "Vooral op de kortere vluchten - de stedentrips in Europa - waarop reizigers alleen een trolley meenemen.”



Boeing levert deze maand de eerste nieuwe toestellen van de Boeing 737 Max af, die grotere bagagevakken heeft. "De trolleys passen er op hun kant in, zodat er 50 procent meer ruimte ontstaat.”



De Ierse prijsvechter Ryanair heeft honderd van deze vliegtuigen besteld. Maar juich niet te vroeg, waarschuwt Melkert: "Voorlopig zullen veel Nederlandse passagiers gewoon in een oud toestel zitten, waarvan de bagagebakken uitpuilen.”



Nu lossen vliegtuigmaatschappijen het bagageprobleem vaak op door bij de gate een deel van de handbagage alsnog in te checken en in het laadruim te plaatsen. Maar dit levert felle discussies op tussen reizigers en cabinepersoneel. Reizigers balen dat zij op de plaats van bestemming moeten wachten tot hun handbagage eindelijk van de band rolt. Ook ontstaan opstoppingen bij het boarden. Passagiers gaan ruim van tevoren in de wachtrij staan. Wie het laatst aanschuift, heeft vette pech.



Sinds er betaald moet worden voor het meenemen van ruimbagage, loopt het probleem de spuigaten uit. Melkert: "De prijsvechters hebben hun klanten jarenlang aangemoedigd om zo weinig mogelijk mee te nemen op reis. Alles wat de passagier zelf doet, is in hun voordeel. Hoe sneller ze kunnen opstijgen en landen, des te beter. Maar nu gaan ze ten onder aan hun eigen succes."



Zo merkt Ryanair dat passagiers soms veel grotere handtassen meesjouwen dan is toegestaan. Een woordvoerder: "Dat zorgt voor vertraging. Als dit de praktijk blijft, zullen we maatregelen nemen.”



Verkeersdeskundige Walther Ploos van Amstel stelt dat het probleem voor een deel kan worden opgelost als er cabinepersoneel wordt ingezet met ruimtelijk inzicht. "Met een beetje passen en meten gaat er veel meer in de vakken. Maar de reizigers moeten ook opgevoed worden. Ik sta me elke keer weer op te vreten als ze met die grote hutkoffers aan komen. Voor je het weet, is er wéér vertraging.”

Reacties

05-05-2017 11:17:46 Duke Nukem

Erelid



Als de maatschappijen nou een hun eigen regels naleven, nl. 1 stuks handbagage per persoon en niet groter dan zo'n trolley.

05-05-2017 11:18:09 Sjaak

Moderator



Ze moeten het gewoon beperken tot 1 stuks handbagage per persoon dat de voorgeschreven maximum afmetingen niet overschrijdt. Dan heb je geen enkel probleem.

05-05-2017 11:19:44 Emmo

Stamgast



Quote:

Maar de reizigers moeten ook opgevoed worden. Inderdaad, dat gebeurt al. Door:

1: laten betalen voor ruimbagage

2: onnodig lang laten wachten tot de ruimbagage wordt uitgeladen en op de band komt

3: verloren ruimbagage onvoldoende op te sporen

4: schade te maken aan de ruimbagage of de inhoud

5: vreemde eisen te stellen aan gewicht of afmeting van de ruimbagage



Iedereen die een beetje wijs is vliegt met zoveel mogelijk handbagage, liefst uitsluitend. Inderdaad, dat gebeurt al. Door:1: laten betalen voor ruimbagage2: onnodig lang laten wachten tot de ruimbagage wordt uitgeladen en op de band komt3: verloren ruimbagage onvoldoende op te sporen4: schade te maken aan de ruimbagage of de inhoud5: vreemde eisen te stellen aan gewicht of afmeting van de ruimbagageIedereen die een beetje wijs is vliegt met zoveel mogelijk handbagage, liefst uitsluitend.

05-05-2017 11:22:25 allone

Stamgast



Laatste edit 05-05-2017 11:24 @Emmo : idd, liefst uitsluitend. Dat scheelt uren.. en een heleboel erger.

05-05-2017 11:22:51 Heusdenaar

Erelid



ineens moet ik denken aan heeeel lang geleden toen ik nog vrijgezel was en alleen vloog. een kleine sporttasje met voldoende kleding op mijn vakantiebestemming kon ik zo meenemen als handbagage. Kon met het instappen altijd wachten tot al die gehaaste mensen in waren gestapt. En met het uitstappen kon ik mijn tas pakken en zo naar de paspoort controle lopen. Wat was dat toch makkelijk. Niet hoeven te wachten totdat de tassen of de koffers van de band afvielen geen karretjes gaan zoeken en geen geld hoeven te wisselen voor die karretjes.

05-05-2017 11:29:26 Heusdenaar

Erelid



@Emmo : idd maar als je getrouwd bent en ook nog eens kinderen krijgt lukt dat helaas niet meer.

05-05-2017 11:36:12 Heusdenaar

Erelid



@Emmo : wat ook ideaal is dat je gewoon met 2 of 3 vrienden/bekenden waar je goed mee omweg kan de auto pakken en rijden naar je vakantie bestemming. Maar dan liefst zonder kinderen die om de haverklap naar de wc moeten of vrouwen die zeuren dat we niet zo hard moeten rijden.

05-05-2017 11:40:53 jero

Oudgediende



@Emmo waarom combineren ze regel 1 niet met 5, al wil je 1000 kg meenemen, is goed als je maar betaald.

05-05-2017 11:51:23 Emmo

Stamgast



Maar gelukkig hoef ik dat niet (meer) van de band te plukken... @jero : Klopt. Mijn baas verstuurt nogaleens zwaar spul, en dan kijken ze ook niet op een paar honderd kilo meer of minder.Maar gelukkig hoef ik dat niet (meer) van de band te plukken...

