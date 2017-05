Vakantiegangers nemen granaat mee in auto

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft woensdag in het Brabantse Beek en Donk een oude granaat onschadelijk gemaakt. Het projectiel was door inwoners van die plaats als souvenir uit Frankrijk meegenomen onder een stoel in de auto.Eenmaal thuis adviseerde kennissen toch wat voorzichtig te zijn met de granaat. Het explosief werd in de tuin gelegd en de politie werd gebeld. Daarop schakelde de politie de EOD in.De dienst constateerde dat de granaat op scherp stond en levensgevaarlijk was. Hij is in het buitengebied gecontroleerd tot ontploffing gebracht, aldus de politie.