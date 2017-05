Boze reacties op moeder die zoon in beker laat plassen: Gestoorde mensen

Als je moet, dan moet je: dat is wat deze moeder en zoon waarschijnlijk dachten toen ze aan het eten waren in een restaurant. Verbaasde omstanders keken toe hoe de moeder niet op zoek ging naar een toilet voor haar zoon, maar hem in een plastic beker liet plassen.Het gebeurde in een restaurant in Krasnodar in Rusland. Iemand die in de buurt zat, zag de moeder een beker pakken voor haar zoon, ook al hadden ze er kort daarvoor nog uit gedronken. De foto werd online geplaatst en mensen reageerden geschokt."Zelfs dieren plassen niet direct naast waar ze eten. Wat bezielde deze vrouw toen ze haar zoon in een beker liet plassen", is een van de reacties, zo meldt de Australische website Kidspot. En nog iemand reageerde: "Wat nou als het kind moest poepen, zou ze dat dan ook middenin het restaurant laten gebeuren door een krant op een bord te leggen? Gestoorde mensen."