Mysterie in Brazilie: kamer vol raadsels, maar van Bruno geen spoor

Toen zijn ouders een maand geleden terugkwamen van vakantie, was Bruno Borges spoorloos verdwenen. Zijn kamer was leeg, op een groot bronzen standbeeld van een zestiende-eeuwse monnik na. Op de muren stonden handgeschreven symbolen en symmetrische tekeningen. Veertien genummerde boekwerken, geschreven in hetzelfde geheimschrift als de schrijfsels op de muren, lagen in een rijtje naast elkaar. Er hing een schilderijtje van Bruno en een E.T achtig buitenaards wezen tussen de onleesbare tekens.Een kamer vol aanwijzingen, maar van Bruno geen spoor.De bizarre verdwijning van de psychologiestudent, vlak voor zijn 25e verjaardag, houdt BraziliŽ flink bezig. De zaak heeft een hoog Da Vinci Code gehalte. Al blijken de aanwijzingen niet altijd te verwijzen naar intellectueel verantwoorde meesterwerken uit de kunstgeschiedenis.Op internet doken veel mensen op het cryptografische raadsel van de onleesbare tekens. Iemand ontdekte dat de versleuteling van Bruno's schrijfsels rechtstreeks afkomstig was uit een kinderboek, gebaseerd op het Woudlopers Handboek van Donald Ducks neefjes Kwik, Kwek en Kwak.Een speciale site moet helpen om zoveel mogelijk teksten van Bruno te vertalen.Ook een deel van een muurtekst werd snel ontcijferd. 'Het is makkelijk om te accepteren wat je als kind hebt geleerd over goed en kwaad. Moeilijker is het om als volwassene in te zien dat wat ze je geleerd hebben, niet klopt', zou Bruno ergens hebben geschreven.Misschien staan er aanwijzingen in de boeken die hij achterliet. Daarom probeert zijn familie die nu te ontcijferen. Een opgave die een stuk gemakkelijker werd toen ze een koker vonden met daarin de sleutel tot Bruno's code. De familie wil de boeken pas publiceren als ze allemaal zijn ontcijferd.Het standbeeld van de monnik, midden in Bruno's slaapkamer, bleek een kopie van een standbeeld van de dominicaner monnik Giordano Bruno op het Campo de Fiori in Rome. Eindelijk een aanwijzing waar Robert Langdon, de fictieve professor uit Dan Browns boeken, wat mee had gekund.Giordano Bruno leefde in de zestiende eeuw en was een filosoof en aanhanger van Copernicus. Hij schreef onder andere een boek over de oneindigheid van het heelal. Mensen die geloven in buitenaards leven zien hem daarom als een held. Ook de verdwenen Braziliaanse psychologiestudent was om die reden een groot bewonderaar van de Italiaanse monnik. Giordano Bruno werd in 1600 op het Campo de Fiori in Rome levend verbrand vanwege ketterij.Rond de sokkel van het standbeeld tekende Bruno een cirkel met mysterieuze symbolen. Internetters concludeerden dat het zou gaan om een transmutatiecirkel uit de Japanse manga-serie Full Metal Alchemist. Daarin proberen twee broers hun overleden moeder tot leven te wekken, met rampzalige gevolgen. Transmutatie staat in de alchemie voor het omzetten van het ene element in het andere. Van lood goud maken was het ultieme doel van alchemisten, iets wat overigens nooit gelukt is. Vanaf dat moment werd Bruno Borges 'de alchemist uit de Amazone' genoemd.In de slaapkamer van Bruno werden nog veel meer aanwijzingen gevonden die misschien helpen verklaren wat er met hem is gebeurd. Symbolen die verwijzen naar de vrijmetselarij, rozenkruisers en de Egyptische god Toth.Maar voorlopig blijft het mysterie van de alchemist uit de Amazone onopgelost. De politie gaat niet uit van een misdaad en denkt dat Bruno vrijwillig is vertrokken. Zijn ouders sluiten een psychose uit en zeggen dat zijn omgeving geen signalen heeft opgevangen van psychische problemen.Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.Bruno bezocht kort voor zijn verdwijning een vriend van de familie. Die is er sindsdien van overtuigd dat de student een medium is voor geesten, misschien wel die van Giordano Bruno. De beeldhouwer die het standbeeld maakte, denkt dat zijn opdrachtgever de reÔncarnatie is van de zestiende-eeuwse monnik. En een vriend die hem kort voor zijn verdwijning nog sprak, vertelt dat hij samen met Bruno een tuniek ging passen, een op maat gemaakt kledingstuk zoals die van een Dominicaanse monnik uit de zestiende eeuw.Op internet wordt nu al weken druk gespeculeerd. De meest opvallende theorie is dat Bruno is meegenomen door buitenaardse wezens. De gecodeerde boeken zouden een schat aan kennis bevatten. Een gift afkomstig van een andere planeet, zoiets als in de film The Arrival.Maar zelfs de familie wil niet uitsluiten dat een andere, veelgehoorde theorie wel eens de sleutel zou kunnen zijn tot het ontrafelen van het mysterie van de 'alchemist uit de Amazone': Misschien wilde Bruno met zijn bizarre verdwijning aandacht vragen voor zijn boeken. Als dat inderdaad zijn bedoeling was, kan hij tevreden terugkijken op een geslaagd project. In BraziliŽ verdwijnen jaarlijks tienduizenden mensen, en zelden maken die vermissingen zoveel los als die van Bruno.