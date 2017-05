Rode Knop-app moet Russische demonstranten beschermen

Een Russische ontwikkelaar heeft een iPhone-app gepubliceerd die demonstranten moet beschermen. Via één druk op de knop worden mensenrechtenorganisaties ingelicht over een arrestatie.



Komend jaar staan nieuwe Russische verkiezingen op de agenda en de verwachting is dat dit zal leiden tot veel anti-Poetin-demonstraties. Om demonstranten te ondersteunen, is er nu een app die ervoor kan zorgen dat arrestanten niet van de radar verdwijnen.



App-ontwikkelaar Alexander Litreev demonstreert regelmatig mee en bouwde de Rode Knop-app. "Als je de rode knop aanklikt, worden je contactgegevens automatisch naar mensenrechtenorganisaties gestuurd, evenals je locatie en het politiebureau waar je naartoe wordt gebracht."



Met deze informatie kunnen deze organisaties helpen door bijvoorbeeld een advocaat te sturen. Voor de app werkt Litreev samen met de Open Russia foundation, dat strijdt voor een democratischer Rusland, en OVD-Info, een mensenrechtenorganisatie die detenties monitort.



De app verzamelt de data van het gebruik, waardoor het elke demonstratiedag een heatmap kan maken van waar de protesten plaatsvinden. Deze worden op een speciaal Twitter-account geplaatst.



De app is volgens Litreev zo'n 4000 keer gedownload in Rusland. Als de app een succes blijkt, wordt deze uitgerold naar de buurlanden.



Bij anti-regeringsdemonstraties worden doorgaans vele arrestaties uitgevoerd. Eind maart werden er volgens CNN honderden mensen opgepakt bij een protest tegen corruptie. Onder de gearresteerden was Alexei Navalny, de leider van de grootste oppositiepartij in Rusland.

