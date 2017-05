Uitverkochte Aldi-jacuzzi nu al (duurder) op Marktplaats

We zijn een landje van kooplieden: de opblaasbare, goedkope Aldi-jacuzzi die binnen een uur was uitverkocht is nu al te koop op Marktplaats. En de handelaren worden daar niet slechter van, als ze de bubbelbaden verkocht krijgen.Als je een van de gelukkigen was die bij de Aldi het bad kon bestellen, betaalde je daarvoor 379 euro. Als je hem twee uur later van Marktplaatsgebruiker Lina wil kopen, moet je er 600 euro voor neerleggen. Daarmee mikt Lina op een winstmarge van 58 procent. Niet gek, voor twee uurtjes niet werken.Of iemand er ook daadwerkelijk zo veel voor gaat geven, is nog maar de vraag. Want Sven biedt hem aan voor 479 euro: toch ook een mooie winst van 100 euro.De handelaren lijken de jacuzzi’s doelbewust gekocht te hebben om een lekker slagje te slaan. Sven schrijft dat hij hem vanaf 4 mei thuis heeft staan in de verpakking, maar hij is ook bereid om zijn ophaalbewijs voor 100 euro te verkopen. Dan kun je hem zelf in de Aldi in Breda ophalen en dan daar nog wel 379 euro extra betalen aan de kassa.Ook Lina maakt er geen geheim van dat ze een kans zag en hem gepakt heeft: "Gloednieuw en in de verpakking! Ik heb er twee gereserveerd, dus eentje over!", schrijft ze opgewekt.Kan ook nóg goedkoper én makkelijkerMaar zoals altijd bij het doen van een grote aankoop, loont het om even verder te googelen. Je kunt hetzelfde bubbelbad namelijk ook gewoon via Bol.com bestellen. Dan kost het je 445 euro en wordt het bad morgen al gratis bij je thuisbezorgd. Ook bij Groupdeal ben je met 339 euro een stuk goedkoper uit. Foto