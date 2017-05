Demonstranten tegen klimaatverandering moesten demonstratie afgelasten wegens dik pak sneeuw

Linkse demonstranten namen op 29 april in heel Amerika deel aan 'klimaatverandering' protestmarsen. Maar de activisten in Colorado moesten hun plannen uitstellen, omdat een zware lente-sneeuwstorm in sommige delen van de staat tot een voet (30 cm) sneeuw deed neerdalen. De blizzard-achtige omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de groepen hun mars uitstellen tot zondag, uiteraard als het weer het toelaat. De temperaturen in het gebied zijn echter onder het vriespunt gedaald.De groep "350 Colorado Springs” schreef vrijdag op een Facebook-post. "Gevaarlijke omstandigheden en natte zware sneeuw in de weersverwachting voor morgen. Blijf veilig en warm en kom met ons samen op zondagmiddag, dezelfde tijd en plaats !!"