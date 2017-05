Onderzoek: bier bestrijdt pijn beter dan paracetamol

Als je pijn hebt, kunnen een paar biertjes die met een kwart verzachten. Dat staat in een onderzoek van de universiteit van de Britse stad Greenwich. Bier bestrijdt de pijn zelfs beter dan paracetamol, zeggen de onderzoekers.



De wetenschappers trokken de conclusie op basis van achttien studies over pijn, met ruim 400 proefpersonen.



Bij een alcoholgehalte van ongeveer 0,8 promille in het bloed ervoeren de proefpersonen minder pijn. Het gaat dan om drie vier pilsjes van 'Nederlands' formaat.



Het is nog niet duidelijk of de alcohol de waarneming van pijn in de hersenen vermindert, of dat je hetzelfde voelt maar er vanwege de lichte alcoholroes gewoonweg minder last van ervaart.



Toch is alcoholinname volgens de wetenschappers niet de beste manier van pijnbestrijding. "Op de langere termijn levert alcohol alleen maar meer problemen op", zegt ook het nationale gezondheidsinstituut in de Daily Mail.

Reacties

02-05-2017 08:18:46 allone









Is dit onderzoek gesponsored door bierbrouwerijen? Want wat als je een paar glazen wijn of whiskey drinkt?

En is het ook altijd zo? Want alcohol heeft op iedereen een ander effect: sommige worden er bijv. vrolijk van, andere juist verdrietig.

02-05-2017 08:48:22 Mamsie









@allone : En wat te denken van mensen die er dik van worden...?.

02-05-2017 08:49:57 allone







OTindex: 57.250



.. en ook paracetemol werkt niet altijd bij iedereen: als ik hoofdpijn heb helpt paracetemol soms, maar als het heel erg is niet.



quote "een kwart verzachten", en hoe meet je dat?



Laatste edit 02-05-2017 08:52 @Mamsie : ook dat nog.... en ook paracetemol werkt niet altijd bij iedereen: als ik hoofdpijn heb helpt paracetemol soms, maar als het heel erg is niet.quote "een kwart verzachten", en hoe meet je dat?

02-05-2017 09:08:13 Duke Nukem









)



Klopt wel, dat het bij iedereen een ander effect heeft op de gemoedstoestand, maar hoeverre dat in relatie staat tot beleving van fysieke pijn .... Ik weet het niet.



Hoe je dat meet, simpel, je vraagt proefpersonen aan te geven op een schaal van 1 tot 10 hoeveel pijn ze op een bepaald moment ervaren.



@allone : Er staat bij een promilage van 0,8% dat kan ook met eenzelfde aantal galzen whiskey of wijn (mits horeca hoeveelheden worden aangehoudenKlopt wel, dat het bij iedereen een ander effect heeft op de gemoedstoestand, maar hoeverre dat in relatie staat tot beleving van fysieke pijn .... Ik weet het niet.Hoe je dat meet, simpel, je vraagt proefpersonen aan te geven op een schaal van 1 tot 10 hoeveel pijn ze op een bepaald moment ervaren.

02-05-2017 09:12:38 allone









@Duke_Nukem: zo simpel is dat niet, behalve het feit dat het subjectief is, kan hoofdpijn ook in golven komen, ook als je geen pijnstillers of alcohol neemt.

02-05-2017 10:57:34 submarine







Wnplts: Oceania



een ernstige leverbeschadiging veroorzaken. Natuurlijk helpt bier beter dan paracetamol. Paracetamol doet geen ene reet. Ze schermen ermee alsof het een tovermiddel is, maar je hebt er niks aan. Bovendien kan paracetamol een ernstige leverbeschadiging veroorzaken.

02-05-2017 11:34:26 submarine







Wnplts: Oceania

@Emmo :



Ja, klopt, maar bier kan een prettig effect geven en paracetamol niet. Heel veel mensen hebben geen baat bij dat overgewaardeerde pilletje. Ja, klopt, maar bier kan een prettig effect gevenen paracetamol niet. Heel veel mensen hebben geen baat bij dat overgewaardeerde pilletje.

02-05-2017 11:54:43 allone









.. maar nog veel meer mensen hebben geen baat bij dat overgewaardeerde biertje

en het verschil is: dat de meeste mensen maar zelden een paracetemolletje nemen, terwijl veel mensen regelmatig (te) veel bier drinken..



Laatste edit 02-05-2017 11:56 @submarine : mee eens.. maar nog veel meer mensen hebben geen baat bij dat overgewaardeerde biertjeen het verschil is: dat de meeste mensen maar zelden een paracetemolletje nemen, terwijl veel mensen regelmatig (te) veel bier drinken..

02-05-2017 13:26:30 Emmo









@allone :

terwijl veel mensen regelmatig (te) veel bier drinken.. Quoteterwijl veel mensen regelmatig (te) veel bier drinken..



: Zo ver ik weet (gebruiksaanwijzing vanuit de scheepsapotheek en info van de huisdokter) is paracetamol niet voor elke soort pijn geschikt. Bijvoorbeeld voor migraine is het nutteloos.



Waarschijnlijk weet Begin je nou alwéér persoonlijk te worden @submarine : Zo ver ik weet (gebruiksaanwijzing vanuit de scheepsapotheek en info van de huisdokter) is paracetamol niet voor elke soort pijn geschikt. Bijvoorbeeld voor migraine is het nutteloos.Waarschijnlijk weet @Mamsie hier meer over.

02-05-2017 13:37:37 allone







OTindex: 57.250



Ook een behoorlijk nutteloos experiment dan, dit.. als paracetamol sowieso niet helpt

Persoonlijk? Drink jij wel eens bier, dan?



@Emmo : ah, interessant. En is aspirine voor hoofdpijn/migraine ook nutteloos?Ook een behoorlijk nutteloos experiment dan, dit.. als paracetamol sowieso niet helptPersoonlijk?Drink jij wel eens bier, dan?

