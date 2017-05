Man in gorillapak kruipt in zes dagen naar finish marathon Londen

De Britse politieagent Tom Harrison heeft de 42,195 km lange route van de marathon in Londen kruipend in een gorillapak afgelegd.Mr. Gorilla, zoals zijn bijnaam inmiddels luidt, kroop afwisselend op handen en knieŽn en op handen en voeten om de blaren op zijn knieŽn te ontzien. Daarmee haalde hij 23.000 pond (ruim 27.000 euro) op voor The Gorilla Organization. Dit goede doel zet zich in voor de bescherming van in het wild levende gorilla's in Rwanda, Uganda en de Democratische Republiek Congo.De 41-jarige agent deed er zes dagen over om de finish te bereiken. Per dag legde hij zo'n 7 kilometer af. Daar deed hij 10 tot 12 uur over. 's Nachts sliep hij bij vrienden langs de route.Tijdens zijn tocht had hij veel last van de vervuiling in de stad. "Met mijn gezicht de hele dag op uitlaathoogte kreeg ik echt last van mijn keel." Ook kreeg hij buikproblemen. "Je maag is niet gewend aan deze houding, dus ik kreeg een beetje last van maagzuur."Toen hij over de finish kwam kreeg hij van de Gorilla-organisatie een beker uitgereikt en een grote gorillaknuffel. Zelf zei hij dat hij het meest uitkeek naar een schoudermassage en een kop koffie.Vorig jaar was hij trouwens ook van de partij. Toen legde hij de marathon net als de andere deelnemers rennend af. In een gorillapak, dat dan weer wel.