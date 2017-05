Geen kaviaar, maar broodje kaas: duurste festival ter wereld enorm geflopt

Ze hadden gerekend op feestjes met modellen, concerten van Disclosure, John Legend en Major Lazer op de Bahama's onder het genot van een fijne cocktail. Ze kregen een verlept broodje kaas, een overnachting in een lichtgewicht tentje en bagage die uit containers werd gesmeten.Dat is in een notendop het verhaal van het duurste festival ter wereld, onder meer georganiseerd door rapper Ja Rule. Het Fyre Festival was binnen een mum van tijd uitverkocht, ondanks prijzen variërend tussen de 3200 en 4400 dollar.Dat waren overigens 'gewone' kaartjes. De wat op meer luxe ingestelde mens kon een pakket voor vier personen kopen voor 50.000 dollar. Voor dat bedrag werd je ernaartoe gevlogen, sliep je op een boot en was het eten bij de prijs inbegrepen.Diegenen die dat te simpel vonden, konden voor een kwart miljoen dollar een luxer jacht huren (inclusief personeel). Het festival was aangekondigd als 'de culturele ervaring van de eeuw', maar de vraag rijst welke eeuw de organisatoren bedoelen. Bezoekers klagen steen en been op sociale media.De zaak liep zó uit de hand, dat het ministerie van Toerisme van de Bahama's zijn teleurstelling heeft geuit over de chaos die is ontstaan. De band Blink-182 cancelde zijn concert zelfs, schrijft website Quartz.Op het plaatselijke vliegveld ontstonden flinke vertragingen omdat veel gasten tegelijkertijd terug naar Miami wilden vliegen.Organisator Ja Rule heeft excuses aangeboden en belooft iedereen de schade te vergoeden. Hij benadrukt dat het geen oplichting was, en hij zoekt de schuld buiten zichzelf. Het festival is opgeschort om iedereen zo snel mogelijk veilig thuis te krijgen.Dat het festival op een totale flop is uitgedraaid, komt voor sommigen niet als een verrassing. Zo schrijft een medewerkster van het festival op The Cut dat zij al vanaf het begin zag dat het mislukking zou worden, omdat op het braakliggende terrein niets was om een feest te vieren.Toen organisator Ja Rule langskwam om het terrein te inspecteren, kwam ze hem niet tegen. Hij verbleef op een luxe jacht in de buurt, zag zij op zijn instagramaccount. Op het voorstel van gealarmeerde medewerkers om het festival naar volgend jaar te verplaatsen, reageerde een marketingadviseur met de woorden: "Let's just do it and be legends, man."