Masker Darth Vader : 1,4 miljoen dollar

Een Japanse juwelier biedt volgende week een replica van het masker van Darth Vader, een personage uit de filmserie Star Wars, te koop aan. Vraagprijs: 1,4 miljoen dollar. Er is maar één exemplaar gemaakt. Het is 26 centimeter hoog, het weegt 15 kilo en is gemaakt met 24-karaats goud.Dit jaar viert Star Wars zijn veertigste verjaardag. Juwelier Ginza Tanaka vond dat een mooie aanleiding voor het smeden van het gouden masker. Eerder maakte ze al een replica van de voet van Lionel Messi. Die bracht destijds 5,2 miljoen dollar op. Het Star Wars-masker is te zwaar om te dragen, zegt een woordvoerder van de juwelier.Voor liefhebbers met een kleine beurs zijn er speciale gouden munten die 1200 dollar per stuk kosten.