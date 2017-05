Mexicaanse (116) te oud bevonden voor bankkaart en loopt vervolgens pensioen mis

De 116-jarige Mexicaanse Maria Félix kreeg drie maanden lang geen nieuwe bankkaart van haar lokale bank Citibanamex, die deel uitmaakt van de Citibank Group, omdat ze te oud was bevonden. De vrouw had de bankkaart en bijbehorende rekening nodig om haar pensioen op te ontvangen.Wegens nieuwe regelgeving in Mexico moeten alle mensen die pensioengelden ontvangen, een bankrekening openen om het geld op te laten overschrijven. Toen Maria dat wilde doen, werd ze wegens haar hoge leeftijd geweigerd. “Ze vertelden me dat de limiet op 110 jaar lag”, vertelt ze aan Reuters.Het vrouwtje heeft een kraampje aan huis waar ze snoepjes verkoopt: van die bescheiden inkomsten kon ze de afgelopen maanden de eindjes aan elkaar knopen. Maar toen haar verhaal de plaatselijke bankmanager ter ore kwam, wist hij niet hoe snel hij het goed moest maken. De man kwam persoonlijk langs met een cheque, excuses en de belofte om alles zo snel mogelijk in orde te maken. “Vroeg of laat voorziet God”, reageert Maria. “Zo is het nu ook gegaan.”Volgens de bank was het verkeerd gegaan met de ‘calibreringsgrenzen’ van hun bankssysteem, dat qua leeftijd maar tot honderd jaar gaat. De bank laat via een verklaring weten dat het systeem wordt aangepast om te voorkomen dat de situatie zich nog opnieuw bij een andere oude klant voordoet. Voor Maria blijft het allemaal gelijk. “Of ze me nu wel of niet helpen, ik ben even gelukkig als ik mijn hele arme leven geweest ben”, zegt ze.De lokale bankmanager noemt de situatie “absurd” en zegt dat hij de vrouw cheques zal blijven geven tot het probleem is opgelost.