Moedereend loopt met kuikens door woning: mogen we even binnendoor?

Elk jaar krijgt Caroline Verhees uit Beuningen bijzonder bezoek: haar huis vormt dan een doorgang voor moeder eend met haar kuikens. De dieren waggelen dan via haar woonkamer en de gang naar de grote plas aan de overkant van de straat.Helemaal verrast was Caroline Verhees deze keer niet toen moedereend zich met een hele staart kuikens bij haar keukendeur meldde. Haar woning in Beuningen is namelijk al voor het derde jaar op rij de plek waar de eend haar jonkies naar de grote plas aan de overkant van de straat wil brengen. En dus deed Caroline de achterdeur, de binnendeuren en de voordeur wagenwijd open. En zo waggelde moedereend met de kuikens door haar woonkamer, de gang, over de oprit de straat over.Ze filmde het schouwspel, zoals te zien is in de video.Drie jaar geleden meldde de vogel zich voor het eerst. Caroline Verhees dacht dat het niet mogelijk was dat een eend in haar tuin had genesteld. De tuin is namelijk hermetisch afgesloten. Toch lukte het deze eend. Met een mooi nest als resultaat. Maar meteen ook het probleem dat ze de jonkies niet zomaar naar het water kon brengen.,,Ik hoorde kloppen op het achterraam en had geen idee waar het vandaan kwam. Bleek het de eend te zijn die doortocht wilde door onze woning. Caroline sloot de hond op en zorgde dat de gevleugelde gasten konden passeren. Zo ging het ook dit jaar. En nu maar afwachten of moeder eend zich volgend jaar weer meldt.