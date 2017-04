Vier drielingen, drie vierlingen en zes tweelingen: 37-jarige vrouw heeft liefst 38 kinderen

Een 37-jarige Oegandese vrouw heeft 38 kinderen: vier drielingen, drie vierlingen en zes tweelingen. Daarmee bevestigt een lokaal politicius vandaag de berichten in de Oegandese Daily Monitor. Mariam Nabatanzi, die ruim 50 km ten noordoosten van hoofdstad Kampala woont, kreeg alle kinderen met dezelfde man. Die kinderen, tien meisjes en de rest jongens, zijn tussen de vier maanden en 23 jaar oud, aldus politicus Samari Musenero.Nog volgens Musenero heeft de vrouw het moeilijk om haar grote gezin te onderhouden, omdat ze geen financiële steun krijgt van de vader. Politici uit het district hebben overheidsgeld vrijgemaakt om Nabatanzi maďszaad te schenken.In het dorp heeft de vrouw de bijnaam Nalongo Muzaala Bana, de tweelingenmoeder die vierlingen krijgt.Mariam deed haar verhaal aan The Daily Monitor. Ze werd uitgehuwelijkt aan een veertigjarige man toen ze zelf amper twaalf jaar oud was. “Ik wist niet dat ik uitgehuwelijkt werd,” vertelt ze. “Er kwamen mensen naar ons huis en ze brachten geschenken mee voor mijn vader. Toen het tijd was voor hen om naar huis te gaan, dacht ik dat ik mijn tante naar buiten begeleidde, maar toen ik daar kwam, gaf ze me weg aan de man.”Haar echtgenoot was gewelddadig en schakelde haar in als oppas voor de vele kinderen die hij had bij andere vrouwen.In 1994, ze was toen dertien, beviel Mariam van haar eerste tweeling. Twee jaar later kreeg ze een drieling en een jaar en zeven maanden later volgde de eerste vierling.Dat is in haar familie niet zo uitzonderlijk, vertelt ze: “Mijn vader kreeg 45 kinderen bij verschillende vrouwen en dat waren allemaal vijflingen, vierlingen, drielingen en tweelingen.”Volgens gynaecoloog dr. Charles Kiggundu is het inderdaad erg waarschijnlijk dat het in de familie zit. “Ze heeft een genetische aanleg voor hyperovulatie (waarbij er per cyclus meerdere eitjes vrijkomen), dat verhoogt de kans op meerlingen aanzienlijk. Het is altijd genetisch,” aldus de arts.Na haar zesde bevalling had Mariam al achttien kinderen en wilde ze stoppen, maar in het ziekenhuis kreeg ze van de artsen te horen dat een operatie niet mogelijk was, omdat ze erg veel eicellen had. Als die zich zouden blijven opstapelen, kon dat leiden tot haar dood, zo werd haar verteld.De vrouw probeerde een spiraaltje te gebruiken, maar werd daarvan zo ziek dat ze uiteindelijk in een maandlange coma belandde. Op haar 23ste, toen Mariam al 25 kinderen had, kreeg ze opnieuw te horen dat een operatie nog steeds niet mogelijk was.Haar 25 jaar durende huwelijk is een aaneenschakeling van mishandeling en vernederingen.“Ik ben al talloze keren afgeranseld door mijn man,” vertelt ze, “hij slaat me tot moes wanneer ik met hem over iets wil spreken, zeker wanneer hij dronken thuiskomt. Hij draagt niets bij voor de basisvoorzieningen en het welzijn van de familie. De kinderen weten amper wie hij is, aangezien hij een afwezige vader is die zijn kinderen een naam geeft via de telefoon en niet fysiek.”Haar man komt maar eens om het jaar naar huis en blijft dan vaak maar één nacht.“Ik onderga deze vernederingen omdat mijn tante me altijd heeft gezegd dat je moet blijven volhouden in het huwelijk en moet focussen op de kinderen. Ze heeft me aangeraden om geen kinderen te krijgen van andere mannen,” aldus Mariam.