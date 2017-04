Is de nieuwe fietsbrug in Assen alleen voor wielrenners geschikt?

Mooi, zo’n nieuwe brug, maar wie moet er over? Wielrenners? De brug bij het Enkeerdpad over het Havenkanaal in Assen wordt vervangen. De fractie van GroenLinks vreest dat het een veel te steile klim wordt, ‘voor normale fietsers, scootmobiels en minder-validen niet te nemen.’‘Qua aanblik is het geen lelijke brug. Maar met een stijgingspercentage van naar wij begrepen van rond de achttien procent wordt de brug wel een onneembare horde’, schrijft fractievoorzitter Laura Punt in een brief aan burgemeester en wethouders.De Enkheerdpadbrug is nu nog een een houten ophaalbrug, goed toegankelijk voor fietsers en wandelaars. In het kader van het project ‘bevaarder maken van de Vaart’ wordt de brug vervangen door een vaste hogere stalen brug.GroenLinks schrijft: ‘Uw college heeft – zo wij begrepen - als compromis tussen fysieke en financiële mogelijkheden hier gekozen voor een vaste brug met een doorvaarhoogte van 5,4 m. GroenLinks vindt dit jammer. Assen wil zich profileren als fietsstad en als stad waar iedereen mee kan doen. Ook voor ouderen zal het niet eenvoudig zijn de brug met de fiets aan de hand te passeren.’Ook vindt de partij het jammer niet is gekozen voor een ‘participatietraject’ en inwoners van Marsdijk niet vooraf actief betrokken zijn bij de vervanging van deze brug. GroenLinks wil weten of het college bereid is de vervanging van de brug te heroverwegen en met een oplossing te komen die goed toegankelijk is voor iedereen.