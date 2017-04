Australiers: Ons land heeft een chronisch alcoholprobleem

Ruim driekwart van de Australiėrs is van mening dat het land een chronisch alcoholprobleem heeft. Dat blijkt uit een peiling onder inwoners van het land waarvan de bevindingen donderdag bekend werden gemaakt.



78 procent van de ondervraagden vindt dat Australiėrs te veel alcoholische drankjes nuttigen. Bijna de helft (44 procent) van de mensen zegt zelf ook wel eens te diep in het glaasje te kijken. De peiling werd gehouden in opdracht van een stichting die zich bezighoudt met het onderzoek naar alcoholgebruik en daar voorlichting en lessen over geeft.



De belangenbehartiger van de drankenindustrie is het niet eens met de uitkomsten van de peiling en noemt de uitslag “stemmingmakerij”.

Reacties

28-04-2017 14:23:05 stora

Die belangenbehartiger vindt natuurlijk dat elke dag dronken ook een regelmatig leven is.

