Belofte maakt schuld: jochie uit Amsterdam krijgt pretpark van Belg

Twee jaar geleden stond Anande (8 ) op Koningsdag trucjes te doen in Amsterdam in ruil voor geld. "Ik wil naar een pretpark", had hij op een bord geschreven. De Belgische ondernemer Jeroen Jespers liep langs en beloofde: "Ik ga een pretpark voor je bouwen." En hij is zijn belofte nagekomen.Eerder deze maand opende Jespers Comics Station, een 'indoor thema- en belevingspark' voor stripliefhebbers op station Antwerpen Centraal. Anande mag er volgende week naartoe.Hij wilde altijd al naar pretparken zoals de Efteling en Slagharen, vertelt zijn moeder Jantine. "En dat deden we ook wel, maar ik ben een alleenstaande moeder en dat kan dan niet zo vaak. Dus hij moest ook zijn eigen centjes gaan verdienen."Hoewel Anande twee jaar geleden met Koningsdag een oorontsteking had, besloot hij toch op straat zijn kunstjes te laten zien. Toevallig liep Jeroen Jespers voorbij, die in Nederland zijn eerste Koningsdag beleefde. Hij stopte bij de kleine tovenaar om te kijken wat voor trucjes die in petto had."Hij was zo schattig", vertelt Jespers. "Ik was toen al bezig met het concept voor een pretpark en ik kon het niet laten om Anande alvast uit te nodigen."Hij maakte een foto van Anande en plaatste die op het bureaublad van zijn computer, zodat hij het jochie niet zou vergeten. "Als je kinderen een belofte doet, moet je die ook nakomen."Jantine en Anande waren het bijna vergeten, totdat Jeroen hen een e-mail stuurde met een uitnodiging. "We waren erg verbaasd dat die meneer zich aan zijn belofte heeft gehouden. Het is toch alweer twee jaar geleden dat we hem tegen waren gekomen." Volgende week wordt Anande als eregast ontvangen.Ook dit jaar staat Anande met Koningsdag natuurlijk weer op de vrijmarkt. "Ik denk dat hij dit keer muziek gaat maken", zegt zijn moeder. "Hij speelt de djembé en hij heeft een elektrisch gitaartje. Alleen spaart hij dit jaar voor lego." Met het geld dat hij destijds met zijn goocheltrucjes bij elkaar verdiende, is hij met zijn moeder uiteindelijk naar een voorstelling van Buurman en Buurman gegaan.