Te koop: gloednieuwe spijkerbroek met nepmodder voor 425 dollar

Het Amerikaanse kledingbedrijf Nordstrom is onder vuur komen te liggen omdat het voor 425 dollar (bijna 400 euro) een met nepmodder besmeurde broek verkoopt.Het leidt tot grote woede op sociale media. Kledingzaak Nordstrom prijst de met modder opgedroogde broek op hun website met teksten als 'ruige Amerikaanse werkkleding' en 'hardwerkende actie’. Het kledingbedrijf zegt dat je met deze broek uitstraalt dat je 'niet bang bent om vies te worden'.Op Facebook is de kritiek niet van de lucht. "Je kan dezelfde look voor een stuk minder bereiken door in je achtertuin te rollen of door te tuinieren", reageert iemand.Ook bekende Amerikanen hebben zich geschaard in het koor van kritiek op de Barracuda Straight Leg Jeans. Presentator Mike Rowe van het Discovery Channel-tv-programma Dirty Jobs zegt dat het een broek lijkt van iemand met een ‘vies beroep’ maar dat ‘zeker niet heeft’."De Barracuda Straight Leg Jeans is geen broek", schrijft Rowe. "Het is een kostuum voor rijke mensen die werk als iets ironisch zien, niet iets iconisch."Niet iedereen is kwaad over de modderige spijkerbroek. "Wat is het probleem? Wat maakt het uit als iemand 400 dollar wil betalen voor een vieze broek? Doe het lekker!", schrijft iemand.Een paar weken geleden lag Nordstrom ook al onder vuur vanwege een andere spijkerbroek. Steen des aanstoots was toen een broek met doorzichtige knieën, met doorzichtig plastic. Die was wel een stuk goedkoper, voor zo’n 90 euro.