Deze rups verorbert plastic tasjes (en nog snel ook)

De rupsen breken het plastic echt af en kunnen ons weleens helpen om af te rekenen met een hardnekkig probleem: plastic afval.



Het draait allemaal om de larven van Galleria mellonella, oftewel de grote wasmot. Grote wasmotten leggen hun eitjes in de bijenwas die in bijenkorven te vinden is. Wanneer de larven uit hun eitjes komen zetten, doen ze zich tegoed aan die bijenwas (vandaar ook de naam: grote wasmot). Maar deze larven zijn niet alleen heel goed in het opbreken van bijenwas. Ze weten ook wel raad met plastic. Tot die verrassende conclusie komen onderzoekers in het blad Current Biology. “Wij hebben ontdekt dat de larven van een heel gewoon insect – Galleria mellonella, in staat zijn om één van de meest hardnekkige en meest gebruikte plastics – polyethyleen – af te breken,” vertelt onderzoeker Federica Bertocchini.



Bertocchini kwam de bijzondere kwaliteit van de rupsen bij toeval op het spoor. Ze verwijderde de parasitaire larven die in haar bijenkorven huisden en stopte ze tijdelijk in plastic zakken. Toen ze na enige tijd weer een blik op die plastic tasjes wierp, zaten ze vol met gaten.



Om meer te weten te komen over de plastic etende rupsen, zette Bertocchini samen met enkele collega’s een experiment op. Ze verzamelde zo’n 100 larven en schotelde ze een plastic tasje uit de supermarkt voor. Amper veertig minuten later begonnen er al gaten in het tasje te vallen. En na 12 uur hadden de larven al zo’n 92 milligram plastic verorberd. Het is indrukwekkend dat de larven zo snel korte metten kunnen maken met plastic. Zeker als je bedenkt dat het normaliter tientallen jaren duurt voor dit plastic op natuurlijke wijze is afgebroken.



Hoe doen de grote wasmotten dat toch? De onderzoekers weten het nog niet precies. Maar ze hebben er wel ideeën over. Ze wijzen erop dat de bijenwas die deze larven normaliter eten bestaat uit een mix van lipiden (vetachtige bouwblokken van levende cellen). Waarschijnlijk moeten de larven om die bijenwas te kunnen verteren chemische bindingen verbreken die vergelijkbaar zijn met de bindingen in polyethyleen. “Was is een polymeer, een soort ‘natuurlijk plastic’,” legt Bertocchini uit. “En het heeft een chemische structuur die niet heel veel verschilt van die van polyethyleen.”



Nader onderzoek wijst overigens uit dat de larven het plastic niet alleen opeten, maar ook echt afbreken. “We tonen aan dat de polymeerketens in het polyethyleen echt gebroken worden door de wasmotten,” vertelt onderzoeker Paolo Bombelli. “De rupsen produceren iets wat de chemische bindingen verbreekt.” Waar dat stofje precies wordt gemaakt, weten de onderzoekers niet. “Misschien wel in de speekselklieren.” Een andere optie is dat het gemaakt wordt door een bacterie die zich in het verteringskanaal van de rups ophoudt. Vervolgonderzoek zal gericht zijn op het identificeren en lokaliseren van het verantwoordelijke stofje.



Als we weten hoe de rupsen plastic afbreken, kunnen we het kunstje wellicht op grote schaal nabootsen en zo afrekenen met plastic afval. “En onze oceanen, rivieren en het milieu redden van de onvermijdelijke consequenties die plastic heeft,” stelt Bertocchini.

Reacties

27-04-2017 10:30:52 TonK

Senior lid

WMRindex: 440

OTindex: 83

Wnplts: Dorst

Goed nieuws met een MAAR.

Maar als het goedje gaat werken bestaat er dan de kans dat het ook werkt tegen stoffen in de natuur? Ik denk maar aan de vetten in een vis, koraal, kalk(zand)steen ...

Dan heeft de Mensch wéér een probleem opgelost door er een te creëren. Dat ze maar voldoende tijd nemen om het te onderzoeken en niet voor het korte termijn succes gaan. Want het lijkt mij een wreed agressief goedje te moeten zijn.

27-04-2017 12:31:38 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.257

OTindex: 25.664

Ik voorspel dat over een paar eeuwen de mens zijn eigen DNA gaat aanpassen, zodat we plastic en andere zooi kunnen eten, want tegen die tijd is er veel te weinig voedsel en is er geen keus meer.

27-04-2017 12:39:04 TonK

Senior lid

WMRindex: 440

OTindex: 83

Wnplts: Dorst



Meteen erfelijke ziektes weg poetsen en nóg meer overbevolking. Zoals ik al zei; Dan heeft de Mensch wéér een probleem opgelost door er een te creëren;



Laatste edit 27-04-2017 12:56 @Sjaak : Interessante gedachte. Hier mee bezig zijnde, zal het niet eerder zijn?Meteen erfelijke ziektes weg poetsen en nóg meer overbevolking. Zoals ik al zei; Dan heeft de Mensch wéér een probleem opgelost door er een te creëren;

27-04-2017 12:41:43 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.257

OTindex: 25.664

@TonK : Tot die tijd kan men de ethische bezwaren nog niet overboord zetten.

27-04-2017 13:03:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.945

OTindex: 13.952

@TonK : Ik denk beide, beetje afhankelijk van je instelling. Maar voornamelijk SF, vrij realistisch.

27-04-2017 14:53:33 submarine

Senior lid

WMRindex: 461

OTindex: 490

Wnplts: Oceania



Staat er niet ergens in dat antieke boek waarover die ouwe WMR-paus het af en toe heeft, dat er ooit een tijd zal aanbreken dat de mens voor God gaat spelen? De 'natuur' namaken en ermee knoeien, wordt altijd afgestraft. Het kan enige tijd duren, maar dan... Je moet met je fikken van het originele 'ontwerp' afblijven .Staat er niet ergens in dat antieke boek waarover die ouwe WMR-paus het af en toe heeft, dat er ooit een tijd zal aanbreken dat de mens voor God gaat spelen?

