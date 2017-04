Dit is Steve: een nieuw ontdekt lichtverschijnsel

Een groep fotografen in Canada wilden foto's maken van het Noorderlicht, maar ontdekten een heldere paarse streep.Ze hebben het Steve genoemd, omdat de dieren in de film [https://youtu.be/amwaFNZYUUY]Beesten bij de buren[/url] een onbekend figuur ook Steve noemen.Deskundigen weten nog niet precies wat het is. Wel denken ze dat het te maken kan hebben met het Noorderlicht,Steve bestaat uit een kilometers lange stroom van kleine hete deeltjes in de lucht. Onderzoekers willen er graag meer over weten. Een ding is zeker: het opvallende licht blijft Steve heten.