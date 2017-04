Hoogzwangere Sarah geweigerd bij de wc van Kruidvat, en plast op straat

Sarah Bourakba uit Groningen liep afgelopen weekend met haar moeder door de stad, toen ze opeens iets voelde bij haar blaas. Ze was bang dat ze ook bloed was verloren, en haastte zich naar de dichtstbijzijnde Kruidvat om daar naar de wc te gaan, maar werd weggestuurd.



"Ik liep met mijn moeder door de stad, toen er een elleboog in mijn buik prikte", vertelt Sarah aan EditieNL. "Ik voelde wat, ik was bang dat ik bloed was verloren en moest naar de wc. Daarom rende ik naar de Kruidvat in plaats van een sportwinkel verderop, vanwege de artikelen die ze verkopen."



Eenmaal binnen legde Sarah haar verhaal uit aan de winkelmedewerkster. "Dit meisje vond het goed, maar moest het even navragen bij de leidinggevende. Die zei: 'Nee dat doen we niet.' Ik heb het nog proberen uit te leggen. Ik wilde mijn tas en jas achterlaten of bood aan dat ze met mij mee het hokje in ging, maar dat mocht niet. Ze zei dat het druk was in de winkel en kon mij op dat moment niet gebruiken."



Sarah en haar moeder liepen de winkel uit en zochten nog naar een ander toilet, maar het was al te laat. "Toen begon het al te lopen", vertelt Sarah. "Gelukkig kon ik me later bij een andere winkel opfrissen, maar dit hoort niet te gebeuren."



Diezelfde dag nog schreef Sarah een berichtje op Facebook waarin ze alles uitlegt. Hierop reageerde de Kruidvat dat het beleid dit niet toestaat vanwege de veiligheid in de winkels. Sarah was verbaasd over de reactie: "Niet eens excuses. Mijn moeder is naderhand teruggegaan naar het filiaal, maar die leidinggevende stuurde haar ook naar de Facebookpagina."

Reacties

Kruidvat was kennelijk bang voor de rompslomp van een (bijna) bevalling op hun personeelstoilet. Kan ik me iets bij voorstellen.

Maar schrijnend is het wél.



Blijft de vraag of ze moest plassen of dat haar vliezen toen braken. Gezien het vreemde gevoel dat ze in haar buik had.



Laatste edit 26-04-2017 12:27

