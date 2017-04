Weer privacyschandaal: Uber herkent telefoon na verwijderen app

Het zoveelste privacyschandaal bij Uber. Het bedrijf herkende smartphones en weet, zelfs wanneer de fabrieksinstellingen waren teruggezet, wie er een account op het toestel heeft gehad. Uber hield dat met een listige truc geheim voor Apple.



Apple verbiedt namelijk het zogeheten fingerprinting, een manier om apparaten te herkennen met een unieke code. Apps in de App Store mogen dit niet doen. De vraag staat uit of Google dit ook verbiedt.



Uber zette ondanks dar verbod toch fingerprinten in, en hield dit geheim voor Apple door rondom het hoofdkantoor van het bedrijf uit Cupertino het stukje code over fingerprinten onzichtbaar te maken. Hierdoor misleidde het bedrijf Apple-medewerkers die de code van de app controleren om te kijken of hij wel voldoet aan de regels van de App Store.



Toch kwam Apple achter de praktijken van Uber, en ceo Tim Cook sprak Uber-baas Travis Kalanick in 2015 daarop aan, zo schrijft de New York Times. Cook zei dat hij de app uit de App Store zou gooien als het fingerprinten niet wordt verwijderd. Kalanick zwichtte: het verwijderen uit de App Store zou hem veel klanten kosten.



Maar in plaats van fingerprinten in zijn geheel te verwijderen, stelt het bedrijf tegen TechCrunch dat het een nieuwe manier van fingerprinten gebruikt. Daarvoor hebben we Uber om opheldering gevraagd.



Apple wil niet dat apps apparaten fingerprinten omdat het bedrijf vindt dat, als klanten hun telefoon of tablet resetten, die volledig schoon moeten zijn en geen sporen bevatten die kunnen leiden naar de vorige eigenaar.



Simpel gezegd: om fraude te voorkomen. Met name in China zouden Uber-chauffeurs gestolen oude iPhones opkopen en daar nieuwe Uber-accounts op maken. Vervolgens zouden ze ritten aanvragen en deze zelf accepteren, zonder daadwerkelijk passagiers te vervoeren. Door veel ritten te maken krijg je als chauffeur bonussen.



Met fingerprinten kan Uber, sinds het invoeren in 2014, zien wie er allemaal een account op de iPhone heeft gehad. Als er in een paar weken tijd tientallen nieuwe accounts op een toestel zijn gebruikt, dan weet Uber dat het apparaat hoogstwaarschijnlijk voor frauduleuze doeleinden wordt ingezet.



Het is het zoveelste privacyschandaal voor Uber. Zo vraagt de app om altijd je locatie te kunnen bijhouden, zelfs als je de app niet gebruikt. Uber stelt dat het je locatie tot vijf minuten nadat je met de taxi bent afgezet nog bijhoudt. Uber zegt dat te doen om de ophaal- en afzetlocaties te verbeteren.



Daarnaast konden Uber-medewerkers via een speciale tool alle ritinformatie van gebruikers opvragen. Dit middel werd misbruikt om onder andere partners van medewerkers, beroemdheden en journalisten in de gaten te houden. Over de journalist: Uber zegt dat het keek waar de journalist was omdat ze 30 minuten te laat voor een afspraak bij het bedrijf was.



Daarnaast zou een ex-Uber-topman hebben geïnsinueerd dat hij gevoelige informatie over een journalist naar buiten zou brengen als ze kritisch over het bedrijf schreef. In 2012 publiceerde het bedrijf zelfs een blogpost waarin het de ritten van vreemdgangers beschreef. De blogpost heette de 'Rides of Glory'.



Dit zijn overigens alleen nog maar de privacyschandalen. Er zijn ook nog een rits schandalen rondom seksisme em seksuele intimidatie op de werkvloer, het lak hebben aan nationale regelgeving en de keren dat Kalanick uit zijn slof schiet, bijvoorbeeld toen hij een tirade tegen één van zijn Uber-chauffeurs hield.



Geen wonder dat de ene na de andere ooggeplaatste werknemer bij het bedrijf vertrekt.

Reacties

26-04-2017 11:50:48 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.270

OTindex: 7.520

S @ Quote: In 2012 publiceerde het bedrijf zelfs een blogpost waarin het de ritten van vreemdgangers beschreef. De blogpost heette de 'Rides of Glory'.



Nou, dan ga ik maar weer ouderwets met de tram naar de hoeren.

26-04-2017 13:05:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.930

OTindex: 13.928

Hm, ik zie een aantal merkwaardige punten:

Apple verbiedt het plaatsten van "fingerprinting".

Über houdt zich niet aan die regels

Apple controleert niet, of is niet in staat te controleren



Beide bedrijven zijn IMHO ietwat eigenaardig bezig.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: