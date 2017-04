Oeps... Politie valt binnen op set Hollands Hoop

Een alerte nachtwaker bij een terrein in Amsterdam meende donderdagnacht een wietkwekerij ontdekt te hebben en belde de politie. Toen de agenten gingen kijken, bleek het toch anders te liggen dan gedacht.Dat meldt de Telegraaf. Want wat de politie vond was geen wietplantage, maar de set van de tv-serie Hollands Hoop. Momenteel worden opnames voor het tweede seizoen gedraaid.De serie, met onder anderen Marcel Hensema, speelt zich af op het Groninger platteland. Hensema speelt Fokke Augustinus, die het boerenbedrijf van zijn vader erft en daar een wietplantage runt. Geen echte dus, zoals de nachtwaker nu ook beseft.