Politie, geef onze fiets terug aub

De familie Caspers uit Groningen vond 10 april haar gestolen fiets zelf terug, schakelde de politie in, maar kreeg het rijwiel niet mee. ,,We hebben het eigendomsbewijs en foto’s van ons op die fiets, maar we wisten het framenummer niet. En dat is blijkbaar heeeeeeel belangrijk, want geen framenummer, geen fiets. We moesten wachten op het oordeel van de Officier van Justitie. Ik kan er met mijn verstand niet bij. De Officier van Justitie! En dat voor een fiets die vooral uit roest bestaat. Het slot was duurder.’’



De fiets werd bijna een maand geleden gestolen. ,,We waren een weekeinde weggeweest. De fiets stond op slot in een steeg achter een deur. Ja heel jammer natuurlijk. Maar de fiets vonden we niet veel later terug. Die stond een straat verder met een nieuw slot. Ik wilde hem eerst gewoon terugpakken, maar we besloten toch de politie in te schakelen. Maar die namen de fiets mee. De Officier van Justitie moest een oordeel vellen. Nou ja!’’



Dagblad van het Noorden belde even. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat weten dat het zonder framenummer mogelijk om een andere fiets zou kunnen gaan. ,,Maar er is vrijdag besloten de fiets aan de familie terug te geven.’’

Reacties

25-04-2017 13:13:43 Hisoka









ik heb het gros van mijn fietsen 2e handsgekocht, en zou niet eens weten

-waar het framenummer van een fiets staat

-hoe je aan een eigendomsbewijs voor een fiets komt

-op welke manier ik mijn fiets zou moeten fotograferen om dit geldig te laten zijn.



dit moet toch makkelijker kunnen?





25-04-2017 13:28:38 Emmo









Ik vind het iedere keer weer apart hoe menselijk het openbaar ministerie kan optreden als er publiciteit in het geding is...

25-04-2017 13:40:33 Jura6









De paarse krokodil is weer wakker

25-04-2017 13:46:44 stora











Elke keer als er een dagblad of andere media zich ermee bemoeid, dan is het toevallig net opgelost . @Emmo , je ziet dat toeval bestaatElke keer als er een dagblad of andere media zich ermee bemoeid, dan is het toevallig net opgelost .

