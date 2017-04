Vader gooit baby uit brandend huis, brandweerman vangt hem op

Als ouder gooi je niet zomaar je baby uit het raam, maar toen zijn huis in lichterlaaie stond zag een vader uit Georgia geen andere oplossing. Gelukkig was er een brandweerman die het kindje wist op te vangen.Het gebeurde in een flits. De brandweer was uitgerukt vanwege een brand in een appartementencomplex in Georgia. Bij het gebouw aangekomen hoorde Robert Stutton, één van de brandweermannen, een man om hulp roepen vanuit het raam van zijn woning.Toen Stutton dichterbij kwam zag hij dat de man een baby vasthield. "Dat was het moment waarop ik begon te rennen", zegt de brandweerman tegen de Amerikaanse website 11Alive. Hij ging recht onder het raam staan en zei tegen de vader dat hij zijn kind kon laten vallen. Op onderstaande video is te zien hoe dat ging"Ik ving de baby op en ben er meteen mee naar het medisch personeel gerend", vertelt Stutton. Het kindje bleek niets over te hebben gehouden aan het voorval.Later konden ook de vader en andere bewoners van het appartementencomplex worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond.