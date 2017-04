Dronken achter stuur? het waren likeurbonbons

Een automobiliste die met 0,5 promille alcohol in het bloed op de baan was, had daar in de rechtbank een opvallende verklaring voor. Ze had zes likeur

24-04-2017 22:51:43 Heusdenaar

Iemand een rijverbod geven die zich niet aan zijn rijverbod houdt lijkt me idd een zeer effectieve straf.

24-04-2017 23:57:00 Emmo

@Heusdenaar : Bij deze is de effectiviteit en het inzicht van het Openbaar Ministerie in Nederland genoegzaam aangetoond.

