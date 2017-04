Dure, trendy sapmachine blijkt nutteloze investering

De kopers van een dure sapmachine van de Amerikaanse startup Juicero kunnen hun geld terugkrijgen, nu gebleken is dat je de sapzakken van het bedrijf ook gewoon met de hand kunt leegknijpen.Een jaar geleden lanceerde het bedrijf de 'Nespresso voor sap' met een flink prijskaartje van 700 dollar. Later werd dat verlaagd naar 400 dollar.Eigenaren van de machine kunnen online zakken met fijngesneden groenten en fruit bestellen à 5 tot 8 dollar per zak. Die kunnen ze in de machine stoppen die er vervolgens één glas sap per zak uit perst. De machine heeft ook een wifi-verbinding, om via qr-codes op zakken te checken of die niet voorbij de houdbaarheidsdatum zijn.Juicero werd opgericht in San Francisco door Doug Evans. Die zei dat hij in zijn zoektocht naar perfectie met sap hetzelfde wil doen als wat Steve Jobs deed met consumentenelektronica. Het bedrijf ontving 120 miljoen dollar aan investeringsgeld van onder meer Google. Evans beloofde een oplossing voor het 'gedoe' van groenten en fruit kopen, snijden, blenden, persen, afwassen, etc.Maar journalisten van Bloomberg lieten vorige week in dit filmpje zien dat het dure apparaat helemaal niet nodig is. De zakken van Juicero kun je ook simpelweg met de hand uitknijpen en dat levert bijna evenveel sap op.