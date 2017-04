Man steelt bezorgscooter, maar bezorgt wel nog even de shoarma

Een zeer brutale dief heeft woensdagnacht toegeslagen in Amsterdam. Niet alleen stal hij een bezorgscooter, hij verdiende vervolgens ook nog eens geld aan de shoarma die achterin in de bezorgbox lag. Die heeft hij namelijk na de diefstal nog bezorgd bij de klant, meldt AT5.



Rond 01.00 uur kreeg het Amsterdamse Ton Ton Shoarma twee bestellingen binnen. Een bezorger van het restaurant vertrok richting de twee adressen, die dicht bij elkaar lagen. Na de eerste bezorging kwam de bezorger erachter dat zijn scooter was gestolen.



Het restaurant belde de tweede klant om te vertellen dat de bestelling ietsje later zou worden bezorgd, maar de klant vertelde dat de bezorger al langs was geweest. "Het was een bestelling van ongeveer twee tientjes", zegt een medewerker van het restaurant tegen AT5.



De klant heeft het bedrag afgerekend. "Die van niks wist natuurlijk. Waarschijnlijk zag de dief zijn kans schoon om wat extra geld te verdienen." Het restaurant heeft vandaag aangifte gedaan. Ook is er een signalement doorgegeven. "Dat hebben we doorgekregen van de klant wiens eten door de dief bezorgd is."



Hondsbrutaal, vindt hij. "En een absurd verhaal."

Oudgediende



Niet alleen de scooter gejat, ook nog eens een flinke tank benzine geritseld. Fraai hoor!

Stamgast



nu heeft iig de klant er niet onder geleden..

