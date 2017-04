12-jarig meisje zit in Olympisch skateteam

Donderdag is het Nederlands team gepresenteerd dat op de Olympische Spelen in Tokio goud moet halen bij het skateboarden. Bekendste teamlid is Keet Oldebeuving. Zij is met haar twaalf jaar de jongste Nederlander ooit in een Olympisch traject.Als de spelen nu gehouden zouden worden, zou ze niet mogen meedoen, omdat ze nog te jong is. Maar over drie jaar is dat geen probleem meer, voor de dan 15-jarige Keet.En over haar kwaliteiten op het skateboard zijn weinig twijfels: 'Skatekeet' is nu al een fenomeen in de skaterswereld. Al op 11-jarige leeftijd werd ze Nederlands kampioen tot 16 jaar en begin dit jaar werd ze Europees kampioen in dezelfde leeftijdsklasse.Ze valt op de titeltoernooien niet alleen op vanwege haar jonge leeftijd. Ook is ze vaak het enige meisje in deze jongenswereld. Het was vorig jaar reden genoeg voor filmmaker Edward Cook om in 2015 een documentaire over haar te maken.Overigens is Keet over drie jaar niet de jongste Nederlandse deelnemer ooit op de Spelen. In 1920 won de toen 14-jarige Frans Hin goud bij het zeilen. Dus de jongste gouden medaillewinnares zit er ook niet in.