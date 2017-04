Peperdure handtas lijkt wel heel erg op een tas van... Ikea

De nieuwste handtas van het luxe Franse modehuis Balenciaga lijkt behoorlijk veel op de blauwe shoppingbag van Ikea. Het grote verschil: de Extra-large Shopper Tote bag kost 2000 euro, het exemplaar van Ikea 60 cent.Hoewel Balenciaga nog niet heeft gereageerd, zijn de overeenkomsten volgens Twitteraars treffend. De kleur blauw is identiek, het model gelijkwaardig en zelfs de extra schouderriem is afgekeken.Natuurlijk zijn er wel enkele verschillen tussen de tassen. De een is gemaakt van geglazuurd leer, heeft een gouden Balenciaga-logo, is alleen in Amerika verkrijgbaar en kost een aardige duit. De andere is gemaakt van recyclebaar kunststof, bevat een aantal gele details op de riemen, is bij elk Ikea-filiaal te koop en kost aanzienlijk minder.Ikea zelf kan er wel om lachen. ,,We zijn diep gevleid. Niets slaat de veelzijdigheid van een grote blauwe tas. Onze tas is nu high fashion.