20-04-2017 18:12:09

En zet je die nou vóór of na je dood in elkaar? Ik denk dat ik hem vóór mijn dood in elkaar knutsel, dan kan ik hem ook een paar keer passen om te zien of hij lekker ligt. Ik leg er wél een extra dikke laag schuimrubber in tegen het doorliggen. En als ik hem dan af heb, zet ik hem naast mijn bed. Kan ik me er gewoon in laten rollen als het zover is. O wacht, ergens klopt er iets niet in mijn redenering, lijkt het.