Overleden man lijdt te kort, volgens Unive, voor 125.000 euro smartengeld

Verzekeraar Univé heeft geprobeerd om minder smartengeld aan een weduwe uit Assen te hoeven betalen omdat haar 54-jarige man, overleden na een auto-ongeluk in 2011, te kort zou hebben geleden. Hij lag drieënhalve maand aan de beademing. Univé bood in eerste instantie 5000 euro.



De weduwe had namens haar man tussen de 100.000 en 300.000 euro smartengeld geclaimd, maar Univé probeerde onlangs nog bij de rechtbank Noord-Nederland dat bedrag te verlagen tot 25.000 euro. De verzekeraar staat namelijk op het standpunt dat het bedrag te hoog is, want de duur van het lijden na ongeval zou te kort zijn geweest.



Eind 2011 werd de man aangereden op een zebrapad in Assen door een auto, bestuurd door een klant van Univé. De man kwam verlamd en in coma in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te liggen. Kort na het ongeluk was de man opgegeven door de artsen. Maar vlak voordat de stekker er uit zou worden getrokken, deed hij alsnog zijn ogen open.



De diagnose was dat hij nooit meer zou kunnen lopen en, op dat moment in ieder geval, niet zelfstandig zou kunnen ademen en praten. Na een tijdje werd de man overgebracht naar het verpleeghuis Zonnehuis in Zuidhorn. Drieënhalve maand later overleed de man alsnog aan complicaties.



Univé die volledige aansprakelijkheid erkent bood in eerste instantie 5000 euro smartengeld, bevestigt letselschade-advocaat Liesbeth Poortman. Zij staat het gezin een vrouw en vier dochters van de overleden man bij. ,,Wij hadden gevraagd om een gesprek, maar dat was Univé kennelijk te veel. We kregen een mail dat een gesprek zinloos was en dat ze 5000 euro wilden betalen. Ronduit schandalig en schaamteloos. Ik kon dat bedrag niet anders dan bestempelen als een fooi’’, reageert Poortman die dat Univé ook liet weten.



Daarop verhoogde Univé het bedrag tot 30.000 euro, maar Poortman en haar cliënten gingen niet akkoord. ,,Deze man stond volop in het leven. Hij was zeer muzikaal, een fervent zeiler en kostwinner van het gezin. Plotseling kwam daar een einde aan’’, zegt Poortman. ,,Het is heel moeilijk een prijskaart te hangen aan onbeschrijflijk veel leed. Maar alles in mij zei: 30.000 euro staat totaal niet in verhouding met dit lijden. Ik vind oprecht: groot leed, verdient groot geld.’’



Vlak voor zijn overlijden liet de man een filmpje opnemen waarin hij met horten en stoten aangaf smartengeld te willen. Geld voor zijn gezin. ,,Het kostte hem heel veel moeite, want praten lukte amper. In die film vertelt hij hoe ellendig zijn leven na het ongeluk was geworden.’’ Het idee voor de opname was van advocate Poortman. ,,Iemand die smartengeld claimt, moet dat wel zelf vragen. In dit geval absurd, want hij was amper in staat om te praten.’’



Dat de 54-jarige Assenaar leed, staat volgens Poortman buiten kijf. Zo werd hij in die drie maanden in Zuidhorn een aantal keren met spoed overgebracht naar het UMCG. ,,’s Nachts had hij een ander beademingsapparaat. Dat was niet goed afgesteld en gaf hem bijvoorbeeld het gevoel dat hij stikte.’’



Hoewel het vooruitzicht van de 54-jarige Assenaar allesbehalve rooskleurig was, wilde hij wel blijven leven, zegt de advocaat. ,,Hij wilde er nog zijn voor zijn kinderen en vrouw. Hij had, hoe afhankelijk hij ook was geworden, een enorme hang naar het leven.’’



In een zogeheten deelgeschil in 2015 vroeg Poortman om een bedrag tussen de 100.000 en 300.000 euro van Univé. De rechter bood nog de ruimte om er samen uit te komen. Poortman: ,,Er is nooit een gesprek geweest. De rechter heeft Univé toen opgelegd om 125.000 euro en wettelijke rente te betalen.’’ Dat is twee weken geleden bevestigd door meerdere rechters in Assen. Volgens Poortman is de uitspraak belangrijk. ,,Vanuit het wereldje van letselschade-advocaten heb ik al gehoord dat alle verzekeraars enorm zijn geschrokken. Met deze uitspraak heb je een richtlijn voor vergelijkbare gevallen. Dat biedt mogelijkheden voor anderen.’’

Reacties

19-04-2017 09:28:56 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.920

OTindex: 685

Verzekeraars zijn heel goed in geld binnen te halen. Ze beloven je echt gouden bergen.

Maar als het op betalen aankomt dan doet het ineens overal pijn en dan hebben ze het ineens over de kleine lettertjes, waar ze het anders nooit over hebben.

De verzekeraar tekent contracten nog net niet met O.P. Lichter.

19-04-2017 09:35:13 Ronin

Actief lid

WMRindex: 76

OTindex: 1

@stora : Helemaal gelijk en hun leger van advocaten zorgt er wel voor dat je het laat om een gang naar de rechter te maken. Ik ben blij dat het gezin compensatie voor hun leed hebben gekregen.

19-04-2017 09:43:49 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.920

OTindex: 685

@Ronin , want ze hebben heel veel geld in kas en dat spenderen ze liever aan advocaten en rechtszaken dan aan de uitbetaling van een gedupeerde.

19-04-2017 09:59:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.516

OTindex: 53.800

Verzekeringsmaatschappijen zijn als vroywen: ze ontvangen met vreugde maar ze baren met smart.

19-04-2017 10:02:39 allone

Stamgast



WMRindex: 27.097

OTindex: 56.908

Hadden ze hem meteen na het ongeluk moeten doden, dan, zodat hij niet had hoeven lijden? Sorry, ik geloof dat ik de logica niet helemaal snap..

Smartegeld? Van de verzekering? Wist niet dat je je daarvoor kon verzekerenHadden ze hem meteen na het ongeluk moeten doden, dan, zodat hij niet had hoeven lijden? Sorry, ik geloof dat ik de logica niet helemaal snap..

19-04-2017 11:35:11 Digital

In ieder geval heeft er nog iemand de vruchten van kunnen plukken. Ik hoop dat er in de toekomst meer van dit soort uitspraken gaan komen, zodat verzekeringsmaatschappijen vanzelf ietsje eerlijker gaan worden.

19-04-2017 12:49:47 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.920

OTindex: 685

@Mamsie :

Verzekeringsmaatschappijen zijn als vroywen: ze ontvangen met vreugde maar ze baren met smart. QuoteVerzekeringsmaatschappijen zijn als vroywen: ze ontvangen met vreugde maar ze baren met smart.

Ik ben geen vrouw, maar ik ontvang ook met vreugde hoor Ik ben geen vrouw, maar ik ontvang ook met vreugde hoor

19-04-2017 14:10:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.516

OTindex: 53.800



Wees maar blij dat je niet hoeft te baren hoor! Ghehehe!



Laatste edit 19-04-2017 14:10 @stora : eWees maar blij dat je niet hoeft te baren hoor! Ghehehe!

19-04-2017 14:39:30 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.379

OTindex: 49





By the way: Univé stond bij mij altijd wel bekend als een fatsoenlijke verzekeraar maar die zijn nu toch wel een paar plaatsen gedaald. @allone : De verzekerde is aansprakelijk en kennelijk schuldig aan een soort "dood door schuld" en omdat hij een WA verzekering zal hebben bij Univé moet die daarvoor opdraaien. Het is dus geen smartegeld verzekering maar een WA verzekering of wellicht een extra verzekering op je auto.By the way: Univé stond bij mij altijd wel bekend als een fatsoenlijke verzekeraar maar die zijn nu toch wel een paar plaatsen gedaald.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: