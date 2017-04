Zwolse student beroemd in Georgie omdat hij zes miljoenste toerist is

Als Jesper Zwart (30) nietsvermoedend naar Georgië vliegt om een vriendin te bezoeken, blijkt hij toevallig de zes miljoenste toerist te zijn. Zijn feestelijke onthaal werd gefilmd en nu is hij een nationale bekendheid.Een interview blijkt niet gemakkelijk te regelen. Onder begeleiding van zijn persoonlijke assistente Natalia is Jesper continu op pad in hoofdstad Tbilisi. Van een fotoshoot naar een radio-interview, om vervolgens weer naar de tv-studio's te rijden waar hij dagelijks urenlang danspassen moet oefenen. ,,Het is zo idioot”, vertelt hij met een glimlach.Na lang aandringen van zijn Georgische vriendin Ninutsa besluit Jesper drie maanden geleden af te reizen naar Georgië.Onverwacht staat er op het vliegveld van Tbilisi een man in pak met zijn naambord te wachten. ,,Ik vermoedde dat Ninutsa dit misschien geregeld zou hebben, dus ik liep achter de man aan en stapte een auto in. Toen ik drie keer vroeg waar we heen gingen en hij niet antwoordde, wilde ik bijna uitstappen. Op dat moment gaf de man me een briefje waarin stond dat ik een speciale gast was. Voor ik het wist reden we 400 meter buiten het vliegveld opeens in een grote politie colonne en toen dacht ik: ‘is Ninutsa de dochter van de president?’.”Gedurende de rit vanaf het vliegveld merkt Jesper tussen de vele politiewagens al camera’s op, maar enig idee van wat er gebeurt heeft hij niet. Ondertussen wordt de spanning verder opgebouwd. ,,We reden langs het concertgebouw waar mijn hoofd opeens groot op het scherm verscheen met de tekst ‘He has arrived’. Niet veel later stopte de auto bij een uitgerolde rode loper.”Er loopt een man op hem af die zegt: ‘Ik ben Giorgi Kvirikashvili, ik ben de premier van dit land’. ,,Dat moet je dan maar geloven, want ik had geen idee. Hij zag er wel uit als iemand die de premier van het land kon zijn.” De premier vertelt hem dat hij als zes miljoenste toerist een bijzondere gast is en nodigt hem uit voor een korte wijnproeverij en een uitgebreid diner met verschillende Georgische gerechten. Ongeveer 45 minuten hebben ze aan een tweepersoons tafel gedineerd, omringd door vele camera’s en tientallen mensen.Het diner is slechts de opmaat naar een bijzondere week, een week waarin Jesper op uitnodiging van de Georgische autoriteiten alle hoogtepunten mag meemaken: van skiën in het pas geopend ski-resort Goderzi in het westen van het land, tot aan wijnproeven in de wijnstreek Kakheti in het oosten, ook wel het ‘Toscane van Georgië’ genoemd.Door het filmpje dat gemaakt is, is Jesper een bekend gezicht geworden in Georgië. Binnen 36 uur na de lancering op YouTube kreeg hij zelfs een uitnodiging van een tv-zender om mee te doen aan de Georgische versie van Dancing with the Stars. Omdat hij op zoek is naar een nieuw doel in zijn leven, besluit hij hierop in te gaan. Twee weken geleden is hij voor onbepaalde tijd naar Tbilisi verhuisd en nu oefent hij dagelijks voor de live-opnames van de show die op 21 april begint.Anoniem over straat kan hij niet meer. Om de haverklap vragen Georgiërs of ze met hem op de foto mogen. Sommigen bedanken hem zelfs voor de aandacht die het land nu krijgt.