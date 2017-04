Kogels missen 4-jarig meisje

Een 4-jarig meisje is aan de dood ontsnapt in een kapperszaak in de Amerikaanse staat Arizona. Het kind was in een kapperszaak en werd op een haar na geraakt door twee kogels. Het meisje moest weliswaar naar het ziekenhuis vanwege verwondingen door glassplinters, maar het had erger kunnen aflopen. Het is onduidelijk waarom er twee kogels werden afgevuurd bij de kapperszaak.