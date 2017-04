Vrouw met 1100 katten in huis leeft zelf in trailer

Er zijn heel veel mensen die erg van katten houden, veel mensen hebben meerdere katten. Sommigen hebben er zelfs 4 tot 5 thuis rondlopen. De 68-jarige mevrouw Lynea Lattanzio spant toch echt de kroon als het aankomt op hoeveelheid katten.In haar grote en luxueuze huis heeft ze katten gehuisvest. De vrouw leeft zelf nu in een trailer naast het huis. Ze zorgt voor meer dan 1000 katten in haar huis, die wachten om geadopteerd te worden. Ze heeft in heel haar leven al voor meer dan 28.000 katten gezorgd.Haar werk begon in 1992, toen ze 15 katten adopteerde die een nieuw thuis nodig hadden. Sindsdien heeft ze eigenhandig, met haar eigen geld, een asiel opgebouwd. De vrouw heeft een groot stuk land waar de katten vrij kunnen rondlopen.Samen met een groep vrijwilligers zorgt de vrouw voor de meer dan 1000 katten. Kosten: 1.600.000 dollar per jaar.