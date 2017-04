Ouderenbond gooit olie op het vuur met 160 gratis pizza's

20 pizzascooters reden vrijdagmiddag in colonne door het centrum van Groningen om 160 pizza's te bezorgen in de veelbesproken Vondelflat. Daar liggen de ouderen met de directie in de clinch over de vraag of zelf hun eten mogen bestellen of dat hen dat een boete van 500 euro oplevert.De 160 pizza's waren volgens het Dagblad van het Noorden een verrassing van de ouderenorganisatie ANBO die met de actie aandacht wil vragen voor de wel heel opmerkelijke rel. De bewoners van de serviceflat zijn namelijk contractueel verplicht hun eten te kopen bij een vaste cateraar, of ze nu willen of niet.Maar, ludiek bedoeld of niet, de bewoners zitten met de actie van de ANBO behoorlijk in hun maag. Zij hadden net met de directie rond de tafel gezeten om de kou uit de lucht te krijgen en hadden daar afgesproken even een mediastilte in te lassen om de rust te laten terugkeren.