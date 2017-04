Paaseitje van 30.000 euro? In Londen verkopen ze dat gewoon

Voor wie dit jaar de paastafel wil opsieren en bereid is daarvoor een jaarsalaris neer te tellen, heeft een Londense chocolademaker drie exclusieve eieren in de aanbieding. Voor een kleine 30.000 euro zijn ze van jou.Dan heb je ze ook wel meteen alle drie: de hele 'familie haas'. "Mommy, daddy and the little heir", zegt een enthousiaste Jenna Mullen, manager van het Londense filiaal van Choccywoccydoodah, tegen RTL Z.Het gepeperde prijskaartje laat zich volgens haar verklaren door het gebruik van Belgische chocola zonder toevoegingen, het oog voor detail van 'design baker Dave' en het feit dat de eieren massief zijn. Ook is er geen machine aan te pas gekomen en zijn de paaseitjes volledig handgemaakt. Een proces van drie weken.Elk jaar met Pasen verrast Choccywoccydoodah met een uniek (en zeer prijzig) ontwerp. Vorig jaar lieten de Londense chocolademakers zich nog inspireren door Russische Fabergé-eieren, dit jaar is gekozen voor een beduidend zoeter ontwerp: een hazenfamilie poseert onder een boog van worteltjes en is gestoken in Britse kledij: een geruit giletje en een bloemenjurk. Hun zoontje draagt een matrozenpakje.Niet alleen rijke Londenaren vinden hun weg naar de winkel, ook Nederlanders komen graag langs sinds de chocolademaker op televisiezender TLC te zien is. "Er loopt net een Nederlands stel de winkel uit met paasinkopen", zegt Mullen. Al hebben zij niet de hazenfamilie van 25.000 pond meegenomen. Volgens Mullen komt dat waarschijnlijk door de hoge transportkosten. "Je vliegt er nou eenmaal niet makkelijk mee naar Amsterdam."