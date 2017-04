8-jarige jongen pakt auto om cheeseburger te halen

Een jongen van 8 uit de Amerikaanse staat Ohio is samen met z'n zusje van 4 in de bus van zijn vader naar een McDonald's gereden, omdat hij zo'n zin had in een cheeseburger.



De vader was volgens lokale media zondagavond vroeg naar bed gegaan na een dag werken. Toen ook de moeder op de bank in slaap viel, besloot de jongen zelf maar eten te gaan halen.



Hij stapte samen met zijn zusje in de bestelbus van zijn vaders werk en reed zo'n anderhalve kilometer naar het fastfoodrestaurant. Hij passeerde kruisingen en een spoorwegovergang en moest een paar keer afslaan, maar hield zich overal keurig aan de regels. Later verklaarde de jongen tegenover de politie dat hij had leren autorijden door het kijken naar YouTube-filmpjes.



Getuigen zagen de jongen rijden en belden de politie. Die nam de kinderen mee uit het restaurant. Wel mochten hij en z'n zusje eerst hun cheeseburger opeten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: