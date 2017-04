Blinde vis in moeilijk toegankelijke grot ontdekt

In het Bodenmeer, dat grenst aan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, hebben duikers in moeilijk toegankelijke grotten een nieuwe vissoort ontdekt. Het gaat om een blinde grotvis. Het diertje is acht centimeter groot, zalmroze van kleur en stekeblind. De ontdekking is een regelrechte sensatie voor biologen, omdat het de eerste blindegrotvissoort in Europa is.



Reacties

13-04-2017 16:11:44 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.885

OTindex: 678

Hoe zagen ze dan dat die blind was?

Had die een witte stok bij zich of een

hield die met zijn vin een blindegeleidehond vast?

13-04-2017 16:16:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.465

OTindex: 53.613

@stora : Nee joh!!!! Hij heeft gewoon geen ogen in z'n kop!

13-04-2017 16:18:17 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.885

OTindex: 678



Dan zeggen die andere blinde visjes ook nooit , kijk die eens @Mamsie , dat heeft ook voordelen.Dan zeggen die andere blinde visjes ook nooit , kijk die eens

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: