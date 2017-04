Taiwan verbiedt consumptie honden- en kattenvlees

Taiwan is het eerste Aziatische land dat een verbod instelt op het slachten van honden en katten voor menselijke consumptie.



De wet is tot stand gekomen om de bescherming van de dieren te verbeteren. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door het parlement in Taiwan en opgenomen in de Taiwanese Dierenbeschermingswet.



De straffen zijn niet mis als je de nieuwe wet overtreedt. Mensen die betrapt worden, krijgen een forse geldboete of maximaal twee jaar gevangenisstraf. Daarnaast zullen de boosdoeners aan de schandpaal genageld worden: namen en foto’s worden openbaar gemaakt.



Honden- en kattenvlees worden als delicatesse gezien in Taiwan.

Reacties

13-04-2017 13:04:51 Boefje

Erelid



WMRindex: 2.931

OTindex: 85



nu de andere landen nog die nog aan die delicatesse doen.

Werd tijd, maar jammer genoeg heeft dat jaren geduurdnu de andere landen nog die nog aan die delicatesse doen.

13-04-2017 13:36:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.463

OTindex: 53.612

Het is niet te hopen dat door dit verbod het gebruik nog meer gaat worden. De verboden vruchten hè.

13-04-2017 14:18:18 Duke Nukem

Erelid



WMRindex: 1.253

OTindex: 43



In grote delen van India is de koe heilig, maar dat vinden wij dan vaak weer een beetje raar. @Boefje : Waarom had dat eerder moeten gebeuren?? Hier mag het ook gewoon hoor . En terecht overigens, waarom mag ik wel een koe eten en geen hond?? Is dat omdat wij hier in het westen sommige dieren als huisdieren zien?In grote delen van India is de koe heilig, maar dat vinden wij dan vaak weer een beetje raar.

13-04-2017 14:36:24 Boefje

Erelid



WMRindex: 2.931

OTindex: 85



Hier in europa wordt dat ook niet lief gedaan, maar ik heb filmjes gezien dat katten levend werden gekookt bv.

Das het gruwelijke ervan

@Duke_Nukem: tis ook hoe die dieren om het leven komen, voordat ze op zon ranzige markt te koop zijn.Hier in europa wordt dat ook niet lief gedaan, maar ik heb filmjes gezien dat katten levend werden gekookt bv.Das het gruwelijke ervan

13-04-2017 14:39:10 allone

Stamgast



WMRindex: 26.922

OTindex: 56.775





: Dat is idd een ander verhaal, hoe ze leven en gedood worden.



Laatste edit 13-04-2017 14:40 @Duke_Nukem: @Boefje : ik vind het ook geen verschil maken, of je nu je koe of je konijn of je hond eet, en alle drie zijn ze huisdieren: "Een huisdier is een gedomesticeerd dier dat in of om het huis woont en leeft en door de mens wordt gevoed en verzorgd." @Boefje : Dat is idd een ander verhaal, hoe ze leven en gedood worden.

